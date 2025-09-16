Rave party lungo il fiume: 26 fogli di via

Emessi dal Questore di Varese 26 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel territorio di Vizzola Ticino nei confronti di altrettanti partecipanti ad un rave party che si è svolto in quel comune a metà agosto. Secondo quanto ricostruito nella tarda serata del 17 agosto 2025, in una zona ambientale protetta del comune di Vizzola Ticino, i militari dell’Arma dei Carabinieri, allertati per quanto stava avvenendo, sono intervenuti in forze durante le fasi iniziali del rave party, a cui stavano partecipando settanta persone, che si erano date appuntamento in prossimità del fiume Ticino, già intente a consumare sostanze alcoliche e stupefacenti e ad ascoltare musica ad altissimo volume, con disturbo alle persone residenti nella zona.

I militari hanno quindi interrotto l’evento e sgomberato l’area, procedendo poi all’identificazione di tutti i partecipanti ed i promotori, deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio per i reati di "invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica e riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preavvisata". Il Questore di Varese, sulla base dell’attività di analisi e valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine nei confronti dei partecipanti, ha emesso a carico di 26 di loro il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vizzola Ticino per periodi da un minimo di uno ad un massimo di tre anni.

R.F.