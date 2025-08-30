Violenze

Violenze di genere
Varese
CronacaBloccata in auto a Sesto Calende la banda specializzata in furti di vestiti griffati
30 ago 2025
REDAZIONE VARESE
  4. Bloccata in auto a Sesto Calende la banda specializzata in furti di vestiti griffati

Bloccata in auto a Sesto Calende la banda specializzata in furti di vestiti griffati

In manette due cittadini peruviani e una cittadina colombiana, dotati di uno zaino schermato per eludere l’antitaccheggio dei negozi. Avevano con loro capi di vestiario del valore complessivo di 1.500 euro

I tre ladri sono stati bloccati dai carabinieri

I tre ladri sono stati bloccati dai carabinieri

Sesto Calende (Varese), 30 agosto 2025 – Avevano appena messo a segno un furto di capi griffati di ingente valore in un negozio di Castelletto Ticino, ma la loro fuga si è interrotta a Sesto Calende, quanto i Carabinieri della locale Stazione li hanno intercettati e bloccati sulla SS 33 del Sempione mentre erano diretti verso Milano.

I tre autori, due cittadini peruviani e una cittadina colombiana dimoranti nell'Alto milanese, a bordo della vettura nascondevano uno zaino schermato al cui interno i carabinieri hanno trovato svariati capi griffati con ancora applicati i dispositivi antitaccheggio. Grazie alla poderosa schermatura della borsa, che aveva inibito i sistemi di tracciamento della merce, i tre avevano rubato un numero consistente di capi di vestiario, del valore commerciale di 1.500 euro.

Dagli ulteriori approfondimenti è emerso che i 3 sono specializzati in furti di questo tipo, messi a segno in diversi centri commerciali del nord Italia. Uno di loro, tra l'altro, annovera diversi precedenti specifici per i quali sta anche scontando una misura alternativa alla detenzione. Per i tre indagati sono quindi scattate le manette.

Gli arrestati, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, La refurtiva, invece, è già stata restituita al legittimo proprietario e potrà ritornare in vendita. 

