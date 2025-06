Furto in pieno giorno a Marcignago, sradicate le inferriate dal muro: tutto per due gioielli

Marcignago (Pavia) – Le inferriate alle finestre non hanno fermato i ladri, che hanno lasciato danni ingenti, per il magro bottino del poco oro che c'era in casa. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, nella mattinata di ieri, venerdì 13 giugno, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, usciti verso le 8 e rientrati attorno a mezzogiorno, in via Don Minzoni a Marcignago. Hanno trovato tutta le stanze messe a soqquadro dai ladri, che erano entrati nell'abitazione dalla finestra del bagno: i malviventi avevano prima letteralmente sradicato dal muro l'inferriata e successivamente forzato gli infissi della stessa finestra.

Nella casa non c'era molto da rubare: hanno portato via solo una catenina e un anello d'oro. Un magro bottino, dal valore non quantificato con precisione ma certamente inferiore ai danni provocati all'abitazione, oltre al disagio dello scenario di devastazione lasciato dai malviventi. Una situazione che si ripete purtroppo spesso, specie quando i malviventi non trovano molto da rubare e mettono tutto sottosopra in cerca di nascondigli per gli ori e i contanti.

In questo caso poi il furto è stato complicato dalle inferriate alle finestre, presenti proprio per impedire simili incursioni, ma che non hanno funzionato come deterrente, anzi hanno aumentato l'entità del danno provocato dai ladri. Sul posto sono quindi stati chiamati i carabinieri, intervenuti con personale della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini per cercare di individuare i responsabili. Nonostante l'orario diurno, nessuno nella zona avrebbe notato movimenti sospetti né sentito il rumore provocato dai ladri, che probabilmente erano già lontani quando il furto è stato scoperto e avevano avuto tutto il tempo di fuggire e di far perdere le proprie tracce.