Bagnolo San Vito, in due rubano duemila euro di abbigliamento sportivo di marca: denunciati

Bagnolo San Vito (Mantova) – Avevano passato il pomeriggio tra le vetrine del “Mantova Village” di Bagnolo San Vito, apparentemente intenti a fare shopping come tanti altri clienti. In realtà, una coppia – lui 31 anni, lei 28 – è finita in manette dopo essere stata sorpresa con decine di capi d’abbigliamento rubati, nascosti sotto i vestiti e nel bagagliaio dell’auto.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto. I due si erano soffermati a lungo nei negozi Adidas e Nike dell’outlet, provando numerosi indumenti e aggirandosi più volte tra gli scaffali. Un comportamento che non è passato inosservato agli addetti alla sicurezza, i quali, insospettiti, hanno deciso di seguire i loro movimenti e poi allertare i Carabinieri.

Una pattuglia della Stazione di Roncoferraro è intervenuta poco dopo, fermando la coppia nel parcheggio del centro commerciale. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che i due nascondevano sotto i vestiti alcuni capi ancora muniti di cartellino e prezzo. La perquisizione è poi proseguita sull’auto della coppia, dove sono stati trovati numerosi altri articoli di abbigliamento sportivo, tutti con i loghi Adidas e Nike e risultati rubati dai rispettivi punti vendita.

Il valore complessivo della merce sottratta si aggira intorno ai 2.000 euro. La refurtiva è stata interamente restituita ai negozi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato quanto accaduto, riprendendo chiaramente la coppia mentre si impossessava dei capi senza passare dalla cassa. I due, cittadini romeni senza fissa dimora in Italia, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, sono stati portati nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi davanti al giudice del Tribunale di Mantova.