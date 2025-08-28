Controlli in via Como, sei persone in Questura

Non era una sera come le altre, quella di ieri in via Como. Poco dopo le 19 la strada, che di solito è solo un corridoio di passaggio tra il centro e la stazione Nord, si è trasformata in un set surreale. Le pattuglie della Polizia locale hanno sbarrato gli accessi in pochi minuti, lasciando interdetti passanti e automobilisti che si sono trovati davanti nastri e lampeggianti. Le luci blu rimbalzavano sui muri delle case e sulle vetrine dei negozi, mentre decine di agenti, scesi dai furgoni, iniziavano a muoversi in ordine serrato lungo la via. Dentro i bar e i piccoli ristoranti etnici la quotidianità è stata interrotta di colpo. Chi stava sorseggiando un caffè o addentando un panino si è visto circondato da uniformi. "Hanno controllato i documenti a tutti, sia ai clienti seduti che a chi si trovava fuori" raccontano i presenti. Un blitz senza clamori, ma capace di immobilizzare la strada intera. Nessuno è rimasto escluso: volti giovani e anziani, residenti e avventori, titolari di attività e semplici passanti. L’operazione, coordinata dalla Questura di Varese, ha visto schierati rinforzi del Reparto Mobile di Milano, agenti della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa e persino un’unità cinofila. La scena aveva qualcosa di cinematografico: cani che annusavano ogni angolo, cestini e portici controllati con torce, agenti che passavano in rassegna i tavolini dei locali, mentre le richieste di documenti rimbalzavano da un capo all’altro della via.

In totale sono state identificate circa quaranta persone. Diversi locali sono stati passati al setaccio, con verifiche sulle autorizzazioni amministrative. Al termine del lavoro di verifica, sei persone – tutte straniere – sono state accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti. Grazie al fiuto dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti 30 grammi di sostanza stupefacente, nascosti poco lontano. Gli agenti hanno sequestrato la droga e stanno valutando la posizione di una persona che potrebbe essere denunciata. Ch.So.