Rapina in lavanderia, rissa in strada e arresto lampo: come tre coraggiosi passanti hanno fermato il ladro

Cassano Magnago (Varese) – Dal furto alla rapina, la fuga di un ventenne si è trasformata in una scena da film d’azione: prima il colpo in lavanderia, poi la colluttazione in strada e infine l’arresto grazie al coraggio dei cittadini. È accaduto ieri, lunedì 15 settembre, nel cuore della città. Questa mattina, per il giovane, già noto per piccoli precedenti, scatterà la direttissima.

Tutto è cominciato quando il ragazzo ha arraffato circa 200 euro dalla cassa di una lavanderia. La titolare, accortasi del furto, non ha esitato a inseguirlo in strada, ma è stata colpita brutalmente dal ladro durante la fuga. Una scena drammatica che non è passata inosservata: tre cittadini, testimoni dell’accaduto, hanno deciso di intervenire senza pensarci due volte.

Ne è nata una colluttazione violenta, una vera e propria scazzottata in mezzo alla strada, durante la quale il ventenne ha tentato disperatamente di liberarsi. I tre, però, con grande determinazione sono riusciti a bloccarlo, trattenendolo fino all’arrivo dei carabinieri.

Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato addosso al giovane l’intera refurtiva: i 200 euro sottratti poco prima, immediatamente restituiti alla proprietaria della lavanderia. La donna, visibilmente scossa e con alcune escoriazioni riportate durante l’aggressione, è stata medicata. Il ventenne, invece, è stato arrestato con l’accusa di rapina. Il suo destino si deciderà già oggi, martedì 16 settembre, davanti al giudice nella direttissima.

Un episodio che ha messo in luce non solo la prontezza delle forze dell’ordine, ma soprattutto il coraggio dei cittadini, capaci di trasformarsi in un argine contro la criminalità quotidiana.