Varese, raduno nazifascista nel Giorno del ricordo. L’ira dell’Anpi: “Piantedosi vieti la manifestazione”

Varese – Raduno nazifascista a Varese in occasione del Giorno del ricordo, l’ira dell’Anpi che incalza il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: vieti la manifestazione.

“Domani 8sabato 10 febbraio, ndr) a Varese si svolgerà una manifestazione promossa dal gruppo 'Dodici Raggi’, con Casa Pound Italia, Fiamma Tricolore, Lealtà Azione, Forza Nuova, Movimento Nazionale-La rete dei patrioti, Legione, Orizzonte ideale. Si tratta di una provocatoria strumentalizzazione del Giorno del ricordo 8 in onore delle vittime delle foibe, ndr) per dar vita a un revival nazifascista; non ci vuole Einstein per capire che avverranno i consueti rituali (saluto romano, chiamata al presente, tutti in formazione paramilitare, e così delirando). È esattamente la circostanza - segnalata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione - 'idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista’, il reato previsto dalla legge Scelba. Per questa ragione ho scritto l'altro ieri al ministro Piantedosi invitandolo a vietare la manifestazione. Ad oggi non ho avuto alcuna risposta. È sconcertante lo zelo repressivo manifestato dal ministero in tante manifestazioni di piazza e il silenzio davanti a questo palese e provocatorio sfregio alle istituzioni democratiche. C'è ancora (pochissimo) tempo. Piantedosi vieti il raduno nazifascista. Viva l'Italia antifascista!”.

Così in una nota il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo.