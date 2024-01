Milano, la Cassazione: “Il saluto romano è reato ma non quando è commemorativo”

Per il saluto romano va contestata la legge Scelba solo se c’è un concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Le motivazioni della Cassazione annullano, di fatto, la sentenza di condanna per le 8 militanti di estrema destra condannati dopo aver partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016, a Milano.

Nelle informazioni provvisorie la Suprema Corte afferma che “la chiamata del presente o saluto romano è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”.

I giudici, inoltre, ritengono che "a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta «manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge”.

CasaPound

"È una vittoria che finalmente mette fine a una serie di accuse che non avevano alcun senso, con buona pace di chi, ad ogni Presente, invoca condanne e sentenze esemplari. Il saluto romano sarà reato solamente se c'è un effettivo pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista, cosa assolutamente esclusa nel caso di commemorazioni. Questa vittoria mette la parola fine anche alle polemiche indegne che si sono scatenate dopo la commemorazione di Acca Larenzia dove, invece di indignarsi perché dopo 40 anni degli assassini sono ancora a piede libero, la sinistra democratica ha subito chiesto processi e condanne per chi ha deciso di ricordare". Così in una nota CasaPound Italia.