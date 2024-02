Oggi è il Giorno del Ricordo: ecco come Milano onora la memoria dei martiri delle foibe

Milano, 10 febbraio 2024 – Nel Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita dal Parlamento italiano nel 2004 per onorare la memoria delle vittime delle Foibe e le migliaia di italiani e italiane dell`Istria, di Fiume e della Dalmazia costretti a lasciare la propria terra, oggi le autorità civili e militari e a Milano le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati si ritroveranno alle 9.30 in piazza della Repubblica. Si tratta del luogo che ospita il monumento dedicato ai Martiri delle Foibe, di fronte al quale è in programma una cerimonia di commemorazione durante la quale saranno deposte delle corone di fiori.

Alle 11, in Sala Alessi a Palazzo Marino, l'Amministrazione Comunale ospiterà l’incontro con le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Sempre a Palazzo Marino, nella Sala degli Arazzi, sarà aperta al pubblico la mostra “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L’esilio dei Giuliano-Dalmati alla fine del secondo Conflitto Mondiale”, un significativo excursus sulla storia del confine orientale italiano. Già esposta al Meeting per l’Amicizia tra i Popoli del 2015, presso la sede del Parlamento europeo di Bruxelles nel 2019. La mostra, inaugurata dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, sarà aperta al pubblico ancora oggi dalle 10 alle 18.