Pediatria rimessa a nuovo. Con la raccolta fondi riallestite otto camere

Importante donazione al reparto di Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio, l’iniziativa grazie alla raccolta fondi promossa dall’ associazione Amici di Emy Onlus, con il supporto del Circuito Lions Club Milano Golf St. Andrews e la Bcc Busto Garolfo e Buguggiate. Rinnovati gli arredi di otto camere del reparto attraverso la fornitura di nuovi comodini, fasciatoi, armadi e lavandini, presentate nei giorni scorsi le novità.

La direttrice del Dipartimento Materno Infantile, dottoressa Simonetta Cherubini, ha affermato: "Ringrazio il presidente di Amici di Emy Onlus, Stefano Morosi, per aver ancora una volta pensato ai bambini della pediatria di Busto Arsizio, dimostrando affetto e vicinanza. Questa donazione permetterà ai piccoli di avere le proprie camere ristrutturate e arredate".

Ha sottolineato il direttore socio sanitario, dottor John Tremamondo: "Le associazioni sono un indiscusso valore aggiunto, colgo l’occasione per ringraziarvi. Siete una porta di accesso ai nostri servizi, il cuore battente all’interno delle nostre strutture ospedaliere e sul territorio. Grazie di essere sempre al nostro fianco".

Stefano Morosi, presidente Amici di Emy ha ringraziato quanti hanno dato supporto all’iniziativa, quindi ha fatto rilevare: "Giorni come questi riempiono i cuori e ci aiutano a voler continuare nell’attività di volontariato nel ricordo di Emy per contribuire ed aiutare tutte quelle realtà che necessitano di supporto e noi siamo sempre felici quando siamo in grado di poterlo fare".

Roberto Solbiati, direttore generale Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha sottolineato: "Rendere più accoglienti e funzionali gli spazi ospedalieri dedicati ai bambini significa offrire loro un ambiente che possa attenuare la paura e il disagio legati al ricovero".

