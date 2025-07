Lungolago mai più allagato. Tubazioni e scarichi rifatti. Spiaggia di Cerro al sicuro

Mai più allagamenti alla "Cerro Beach": sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’adeguamento dello scarico a lago del depuratore. Viene così risolto da Alfa, il gestore del servizio idrico della provincia di Varese, un problema che si trascinava da anni. Ci sono voluti sommozzatori e chiatte, ma alla fine il risultato è stato ottenuto. Con un investimento di circa 250mila euro e quasi sei mesi di lavoro, Alfa ha posto fine ad un problema annoso che creava gravi disagi ai frequentatori della spiaggia di Cerro, frazione di Laveno Mombello, una delle più belle della sponda lombarda del Verbano.

A causa del dimensionamento non adeguato dello scarico a volte si verificavano dei rigurgiti che provocavano l’allagamento del lungolago. Nei fatti la tubazione si divideva in due condotte dal diametro più piccolo e in alcune condizioni non era in grado di far defluire tutta l’acqua in uscita dall’impianto. Ora i due tubi più piccoli sono stati sostituiti e lo scarico ha un diametro costante di 50 centimetri per tutta la sua lunghezza.

Un lavoro solo apparentemente semplice: la condotta è lunga quasi 160 metri - di cui circa 50 dentro l’acqua - e scende fino a 25 metri di profondità. Tra le opere eseguite anche l’ancoraggio della tubazione al fondale con contrappesi in cemento in grado di resistere alle forti correnti che caratterizzano le acque del Lago Maggiore. Dei 78 depuratori gestiti da Alfa quello di Cerro di Laveno è tra i più piccoli con la sua potenzialità di 1500 abitanti equivalenti: riceve infatti unicamente solo i reflui della frazione lavenese.

La sua collocazione proprio a ridosso della spiaggia, molto frequentata da bagnanti, ne rende tuttavia particolarmente delicata la gestione. Ma con l’intervento sulla condotta di scarico è stata finalmente risolta quella che era di gran lunga la principale criticità.