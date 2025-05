Cade nel Toce alle Marmitte dei Giganti: 50enne muore annegato, l’amico si salva aggrappandosi a una roccia

Verbania, 25 maggio 2025 – È stato ritrovato nel pomeriggio il corpo senza vita del turista varesino caduto nel Toce alle Marmitte dei Giganti di Verampio, nel comune di Premia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La vittima della tragedia è un uomo di 50 anni, che faceva parte di una comitiva proveniente dalla provincia di Varese. Secondo quanto riferito il gruppo di escursionisti sarebbe giunto nelle valli Formazza e Antigorio nella mattinata di oggi, domenica 25 maggio.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 13.15, dopo che due persone erano cadute in acqua nelle pozze sotto il ponte di Maiesso. Uno dei due è riuscito ad aggrapparsi a rocce e tronchi ed è riuscito a salvarsi, mentre il compagno risultava disperso. Gli aiuti sono stati effettuati via terra da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e da una dei vigili del fuoco, che grazie a manovre di corda sono riusciti a recuperare la persona bloccata a mollo e trasportarla all'autoambulanza, in condizioni di ipotermia. Attualmente l’uomo è ricoverato presso l'ospedale San Biagio di Domodossola.

Il corpo del disperso, invece, è stato ritrovato con l'intervento dei sommozzatori. La fase di recupero della salma è stata particolarmente complessa, a causa della conformazione dell’area. Per individuare e recuperare il corpo i soccorritori hanno impiegato alcune ore. Al momento non è nota l’identità della vittima. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.