Lo schianto contro il guardrail. Muore un ventenne, un altro ferito

Sabato mattina di tragedia sulla strada che congiunge Monza con Brugherio: un ragazzo di 20 anni è morto, mentre un altro, di 19, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

I due stavano viaggiando poco prima delle 7.30 su una Nissan Micra in via Monza in direzione di Brugherio, quando, all’altezza dell’intersezione con via Comolli, appena prima del cavalcavia, per cause ancora da accertare l’auto è uscita di strada, finendo contro il guardrail, sul lato destro della corsia. A causa del forte impatto, ha perso la vita il passeggero ventenne, mentre il conducente è stato trasportato all’ospedale San Gerardo. L’allarme è scattato subito. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Croce Rossa Monza e Brugherio e un’automedica attivate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Per il ventenne coinvolto nell’incidente non c’è stato nulla fare: i soccorritori hanno constatato che era morto sul colpo e ogni tentativo effettuato degli operatori sanitari per tentare rianimarlo è risultato vano. Quanto all’altro ragazzo di 19 anni, le condizioni sono serie ma stabili, e non sarebbe in pericolo di vita. Ad affiancare tempestivamente le operazioni di soccorso sono stati i carabinieri di Monza, gli agenti della polizia locale di Brugherio, che hanno condotto i rilievi e hanno richiesto accertamenti atti a verificare eventuali assunzioni di alcool o sostanze stupefacenti, oltre ai vigili del fuoco di Monza.

Sono state subito avvisate le famiglie dei due giovani e il sindaco Roberto Assi che si è messo in contatto con le forze dell’ordine. Sui dettagli dell’incidente, il sindaco ha mantenuto il riserbo, fino alle dichiarazioni ufficiali delle forze dell’ordine. Non sono ancora note le generalità del giovane deceduto.