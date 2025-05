Albavilla, scontro fra due auto all’incrocio: ventenne sbalzata fuori dall’abitacolo, è in fin di vita

Albavilla (Como), 25 maggio 2025 – Un gravissimo incidente fra due auto, con una ragazza di vent’anni in fin di vita, si è verificato ieri, sabato 24 maggio, intorno alle 22,30 in via Prealpi ad Albavilla nel Comasco a un incrocio della provinciale. Coinvolte nell’impatto una Fiat Panda con bordo quattro persone (residenti a Erba) – due ragazze di 19 e 20 anni e due ragazzi di 23 – e una Citroen C3 su cui viaggiavano altre due persone di 50 anni. Sei i feriti, di cui tre in gravi condizioni. In particolare la ragazza ventenne, che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo quando l’auto su cui si trovava si è ribaltata, e ha riportato ferite e traumi gravissimi.

In via Prealpi sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco ed elisoccorso

La macchina dei soccorsi

Vista la gravità della situazione, oltre a quattro ambulanze e due automediche, è arrivato anche l’elisoccorso del 118 che ha portato (in codice rosso) la ragazza al Niguarda di Milano. Le altre persone sono invece state condotte negli ospedali della zona, il Sant’Anna di Erba e il Sant’Anna di Como. Sul posto sono arrivati anche diversi mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba.