Caglio, ottantenne trovato morto in un canalone dopo una notte di ricerche

Caglio, 25 maggio 2025 – Le sue ricerche erano iniziate ieri sera verso le 23.30, quando era arrivata la segnalazione circa il mancato rientro a casa, di un uomo di 80 anni, che era uscito per una passeggiata nella zona di Caglio.

Le squadre di soccorritori hanno perlustrato la zona tutta la notte, e verso le 12.30 di oggi, il corpo ormai senza vita dell’uomo, è stato avvistato in un canalone.

Il campo base allestito sai soccorritori

Per cercare di rintracciarlo prima possibile, nell’area in cui si era quasi certamente disperso, caratterizzata da una fitta boscaglia, è stato organizzato un campo base, facendo convergere numerose forze di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco: sono arrivate le squadre da Canzo con mezzi fuoristrada, da Como con l’Unità Comando Locale, e personale Tas, Topografia applicata al soccorso, oltre a Unità Cinofile da Monza e Pavia, e la squadra Imsi catcher dalla Direzione Regionale dei vigili del fuoco Lombardia. Infine la squadra Sapr con i droni. Sono inoltre stati impegnati i carabinieri di Asso e una squadra di volontari del Soccorso alpino da Canzo.

Quasi dodici ore di perlustrazione fitta del territorio, è stato comunicato il ritrovamento, avvenuto grazie alle unità cinofile. Ora sono in corso le operazioni di recupero. Al momento, non sono ancora state chiarite le cause dell’incidente.