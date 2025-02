"Misurate il rumore anche da noi". Chieste altre verifiche sulle rotte

L’assemblea pubblica organizzata dai comuni che fanno parte del Cor2 (coordinamento degli enti di seconda fascia di Malpensa) al Teatro dell’Olmo di Taino dedicata all’argomento che tiene banco in questi mesi nel territorio – Malpensa e le nuove rotte – ha visto la partecipazione di un folto pubblico. All’incontro, promosso per fare chiarezza sui dati dell’inquinamento acustico, erano presenti sindaci e consiglieri delegati dei comuni del Coordinamento (fanno parte Angera, Azzate, Brunello, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Vergiate) e di alcuni in procinto di aderire. Era attesa la relazione dei tecnici di Arpa che hanno illustrato la normativa di riferimento sul rumore aeroportuale e le metodologie di analisi del rumore adottate per la valutazione della sperimentazione delle nuove rotte di Malpensa.

Dall’intervento degli esperti è emerso un calo dei disagi nei comuni di prima fascia, quelli che fanno parte del Cuv. Ma a questo punto è stato chiesto di verificare quanti siano i cittadini che risiedono nei comuni di seconda fascia costretti a sopportare maggior rumore per effetto delle nuove rotte. Questo aspetto è stato più volte rimarcato dagli interventi del pubblico, che hanno chiesto maggiore attenzione sottolineando la necessità di uno studio epidemiologico e di una verifica sulla compatibilità territorio-Malpensa.

Da parte dei comuni del Cor2 sono state quindi avanzate pubblicamente due richieste: la prima, la revisione della normativa sul rumore (1997), ormai superata, occorre valutare quindi gli impatti al di fuori della prima fascia aeroportuale e rivedere i parametri, la seconda: l’appello a Regione Lombardia a investire di più su Arpa per metterla in condizione di lavorare al meglio sulle valutazioni degli impatti (non solo sul rumore ma anche su altri parametri ambientali). Milo Manica, coordinatore e assessore all’ambiente di Angera, ha aggiunto: "Vogliamo partecipare alla Commissione aeroportuale, a distanza di 8 mesi dall’incontro in Prefettura a Varese non siamo ancora stati convocati e allargare la rete di collaborazione ai comuni dell’Alto milanese e del Novarese, con cui siamo già in contatto da qualche mese".

