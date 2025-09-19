Al Matricola day la Liuc si scopre sempre più internazionale: nuovi corsi in inglese, già iscritti i primi 15 studenti stranieri

Castellanza (Varese), 19 settembre 2025 – Si torna sui banchi anche alla Liuc, l’Università Carlo Cattaneo: al Matricola day, il benvenuto nel parco dell’ateneo ai nuovi studenti, sia della laurea triennale sia della magistrale in Economia e Ingegneria gestionale. I giovani hanno avuto la possibilità di conoscere le associazioni studentesche, gli Alumni e i gruppi sportivi. L’avvio dell’attività didattica è stato aperto dal saluto della rettrice Anna Gervasoni, che si è recata in tutte le aule a dare il suo personale benvenuto. “Alla Liuc – ha detto – le matricole non sono numeri, ma persone attorno alle quali costruire un progetto formativo: da noi trovate un contesto innovativo e internazionale che vi assicura un ingresso privilegiato nel mondo del lavoro e questo lo dimostrano le storie di successo professionale dei nostri alunni”.

I nuovi corsi

Un nuovo anno, per l’ateneo castellanzese, che si prospetta ricco di opportunità, a partire dall’offerta formativa, in cui spicca per Ingegneria il nuovo percorso in Management Engineering, laurea triennale in Ingegneria gestionale internazionale. Guardando ad Economia, accanto ai corsi in italiano è possibile scegliere fra due indirizzi in inglese (Business Economics e Business Analytics for Management).

Per le matricole si apre una nuova sfida

Il bus navetta

La laurea magistrale in Economia e Management si presenta con una offerta formativa rinnovata, con vari percorsi tra cui International Economics & Management, pensato per chi desidera operare in contesti multinazionali complessi. Quest’anno per la prima volta si sono immatricolati 15 ragazzi stranieri provenienti da tutto il mondo. Novità anche sul fronte della ricerca, con l’avvio delle attività di nuovi centri istituzionali, legati al mondo dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione e delle tecnologie.

Altra novità è la navetta riservata a studenti, docenti e personale, con fermate a Milano, Gallarate, Legnano e Castellanza. Il servizio ha preso il via lunedì e ha un costo che varia da 0,50 a 1,50 euro.