Venegono Superiore, in casa scoppia un incendio: anziana disabile salvata dai carabinieri

Venegono Superiore (Varese), 18 settembre 2025 – I carabinieri della stazione di Castiglione Olona hanno salvato un'anziana da un incendio scoppiato in una villetta a Venegono Superiore. Verso le 12 di oggi, 18 settembre, un passante, accortosi di una ingente quantità di fumo proveniente dalla finestra di un'abitazione, ha allertato i soccorsi.

L’intervento

I carabinieri giunti sul post hanno subito notato un uomo all'esterno della villetta che ha informato i militari che la propria moglie, affetta da problemi di deambulazione, si trovava ancora all'interno della casa, impossibilitata a mettersi in salvo.

La corsa in ospedale

Le forze dell'ordine sono rapidamente intevenute, entrando nello stabile e mettendo in salvo la donna. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese che hanno proceduto a domare l'incendio. I due anziani sono stati poi trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Tradate per le cure e i controlli del caso.