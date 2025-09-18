Fedez e Acutis
CronacaVenegono Superiore, in casa scoppia un incendio: anziana disabile salvata dai carabinieri
18 set 2025
REDAZIONE VARESE
Venegono Superiore, in casa scoppia un incendio: anziana disabile salvata dai carabinieri

Un passante vede il fumo uscire dalla finestra è dà l’allarme. La donna e il marito sono stati poi portati all’ospedale di Tradate

Assieme ai carabinieri sono arrivati i vigili del fuoco

Assieme ai carabinieri sono arrivati i vigili del fuoco

Venegono Superiore (Varese), 18 settembre 2025 – I carabinieri della stazione di Castiglione Olona hanno salvato un'anziana da un incendio scoppiato in una villetta a Venegono Superiore. Verso le 12 di oggi, 18 settembre, un passante, accortosi di una ingente quantità di fumo proveniente dalla finestra di un'abitazione, ha allertato i soccorsi. 

L’intervento 

I carabinieri giunti sul post hanno subito notato un uomo all'esterno della villetta che ha informato i militari che la propria moglie, affetta da problemi di deambulazione, si trovava ancora all'interno della casa, impossibilitata a mettersi in salvo.   

La corsa in ospedale 

Le forze dell'ordine sono rapidamente intevenute, entrando nello stabile e mettendo in salvo la donna. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese che hanno proceduto a domare l'incendio. I due anziani sono stati poi trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Tradate per le cure e i controlli del caso.

