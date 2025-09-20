Piste poco ciclabili
Piste poco ciclabili
L'Arma si rinnova. Tre giovani ufficiali alla guida dei carabinieri
20 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Cronaca
  4. L’Arma si rinnova. Tre giovani ufficiali alla guida dei carabinieri

L’Arma si rinnova. Tre giovani ufficiali alla guida dei carabinieri

Cambio della guardia alla guida di tre reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Varese e tre nuovi giovani...

Per approfondire:

Cambio della guardia alla guida di tre reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Varese e tre nuovi giovani ufficiali. L’altra mattina la presentazione a Varese nella sede dell’Arma , con il saluto del comandante provinciale colonnello Marco Gagliardo e del tenente colonnello Alessandro Giuliani. Al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale è arrivato il Maggiore Marco Di Caprio, 35 anni, campano, con esperienze significative a Partinico, Serra San Bruno e Parma. Alla Compagnia Carabinieri di Saronno ha preso servizio il Maggiore Annalisa Menga, 35enne originaria di Roma, già al comando di Borgosesia dopo esperienze a Pavia e alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il tenente Kathrin Maria Munter, 27 anni, bolzanina, ha assunto invece il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, dopo aver svolto incarichi alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze. Il colonnello Marco Gagliardo ha sottolineato che in questi giorni i nuovi ufficiali sono in una fase "di conoscenza del territorio affrontando le visite istituzionali di rito e conoscendo i partner istituzionali per garantire i livelli di sicurezza attualmente presenti in provincia, che sono già di alto livello".

Rosella Formenti

