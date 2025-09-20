L’Arma si rinnova. Tre giovani ufficiali alla guida dei carabinieri

Cambio della guardia alla guida di tre reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Varese e tre nuovi giovani ufficiali. L’altra mattina la presentazione a Varese nella sede dell’Arma , con il saluto del comandante provinciale colonnello Marco Gagliardo e del tenente colonnello Alessandro Giuliani. Al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale è arrivato il Maggiore Marco Di Caprio, 35 anni, campano, con esperienze significative a Partinico, Serra San Bruno e Parma. Alla Compagnia Carabinieri di Saronno ha preso servizio il Maggiore Annalisa Menga, 35enne originaria di Roma, già al comando di Borgosesia dopo esperienze a Pavia e alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il tenente Kathrin Maria Munter, 27 anni, bolzanina, ha assunto invece il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, dopo aver svolto incarichi alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze. Il colonnello Marco Gagliardo ha sottolineato che in questi giorni i nuovi ufficiali sono in una fase "di conoscenza del territorio affrontando le visite istituzionali di rito e conoscendo i partner istituzionali per garantire i livelli di sicurezza attualmente presenti in provincia, che sono già di alto livello".

Rosella Formenti