‘Emozioni dei Giochi’, all’aeroporto di Malpensa la mostra sulle Olimpiadi

Milano, 19 settembre 2025 – Anche Malpensa si prepara alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Oggi, alla Porta di Milano, spazio simbolico dell'aeroporto, è stata inaugurata – e resterà fino al 30 novembre - la Mostra fotografica e video ‘Emozioni dei Giochi - Culture through Sport’, il progetto culturale promosso da Regione Lombardia - Direzione Cultura, in collaborazione con FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport. Il progetto - parte del "Programma Triennale per la Cultura 2023-2025" - mira a promuovere la cultura olimpica attraverso un linguaggio visivo accessibile e coinvolgente.

La mostra

La mostra propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà. Un itinerario fotografico che celebra gli atleti di tutte le nazioni in transito dallo scalo milanese, sottolineando la dimensione globale e inclusiva dell'Olimpismo. L'allestimento originale, interattivo e coinvolgente prevede la proiezione di filmati emozionanti a tema olimpico: montaggi realizzati da FICTS con le migliori immagini sportive mondiali dedicate alle più famose discipline sportive e una mostra fotografica dei momenti più memorabili della storia delle olimpiadi attuali illustrati da 240 foto su 20 totem autoportanti.

L’inaugurazione

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Francesca Caruso Assessore alla Cultura di Regione Lombardia; Monica Piccirillo, Direttore Aeroporto Milano Malpensa di Enac; Franco Ascani, Presidente di FICTS; Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano.

“Sport, arte e cultura”

“Con ‘Emozioni dei Giochi - Culture through Sport’ vogliamo accompagnare i cittadini lombardi, i viaggiatori e i visitatori internazionali in un percorso che unisce sport, arte e cultura, nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026”, ha detto Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia.

E ha proseguito: “La mostra inaugurata oggi a Malpensa non è solo un racconto per immagini delle emozioni olimpiche, ma anche un modo per ricordare che lo sport parla un linguaggio universale fatto di rispetto, passione e lealtà. Regione Lombardia crede in un'Olimpiade che non sia soltanto un evento sportivo, ma anche un'eredità culturale e sociale, capace di valorizzare i nostri territori e di trasmettere valori condivisi alle nuove generazioni”.

“Un linguaggio universale”

“L'Olimpiade Culturale offre l'opportunità di raccontare come lo sport, attraverso il dialogo con l'arte e la creatività, diventi un linguaggio universale capace di ispirare le persone”, ha affermato Franco Ascani, Presidente di FICTS. E ha aggiunto: “Malpensa, crocevia internazionale, è il luogo ideale per accogliere questo messaggio: l' ‘Olimpismo’ è uno stile di vita per il rispetto reciproco, la solidarietà e l'inclusione. I valori olimpici sono un patrimonio dell'umanità che, grazie alla forza evocativa delle immagini, possono essere condivisi e tramandati oltre ogni confine”.

Restyling Malpensa, un ruolo strategico

“In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'aeroporto di Milano Malpensa si prepara a svolgere un ruolo strategico come Primary Olympic Airport, grazie a un piano di investimenti infrastrutturali da 30 milioni di euro - ha dichiarato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano -. L'obiettivo è garantire un'accoglienza efficiente e di qualità a oltre 340.000 passeggeri attesi in soli 60 giorni, tra atleti, delegazioni, media e spettatori”.

Tra gli interventi principali, ha sottolineato ancora Fidato, “il restyling completo delle aree esterne di partenze e arrivi, il potenziamento dell'accessibilità, la creazione di nuove aree relax e green, e un'area dedicata alla gestione dei bagagli sportivi fuori misura. Inoltre, saranno ottimizzati i flussi per atleti e passeggeri a ridotta mobilità, potenziate le aree doganali e ristrutturata la sala Cerimoniale per le autorità. Malpensa sarà il primo punto di contatto con l'Italia, da qui transiterà il 75% delle persone interessate ai giochi”.