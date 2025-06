Polizia, nuovi dirigenti anche in vista delle Olimpiadi

Molto giovani e in ruoli chiave, soprattutto in vista del superlavoro che ospitare sul territorio Olimpiadi e Paralimpiadi imporrà anche alle forze dell’ordine. Sommando le loro età, in tre superano di poco i 100 anni, arrivano a 102 per la precisione. Sono i nuovi dirigenti presentati ufficialmente ieri dal questore di Sondrio, Sabato Riccio.

Innanzitutto la questura torna ad avere un dirigente della Digos, la Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali, nella persona del commissario capo Giorgia Crosetta, veneta di Treviso. Un’altra donna, Claudia Bernacchi, umbra, andrà a Tirano come funzionario addetto tirocinante al Settore Polizia di Frontiera, mentre alla Polizia stradale di Sondrio, dalla Sezione di PG Procura presso il tribunale ordinario di Roma è giunto il Commissario Marcello Taurino.

Due curiosità: sia Bernacchi che Taurino hanno frequentato il 113° corso di Formazione Commissari della Polizia di Stato, mentre la neodirigente della Digos Crosetta è stata, per così dire, compagna di scuola al 111° corso per commissari dell’attuale capo della Squadra Mobile di Sondrio Francesco Castaldo. Ad irrobustire l’organico della Polizia anche sette agenti in prova che stamane hanno ricevuto il saluto del questore e del vicario Maurizio Antonucci. S.B.