Ruba trolley a un passeggero inglese all’aeroporto di Malpensa, arrestato 35enne

Varese, 19 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Malpensa, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha arrestato in flagranza di reato un algerino di 35 anni per furto aggravato ai danni di un passeggero inglese.

L’episodio è avvenuto nello scalo aeroportuale nel tardo pomeriggio dell’11 settembre, quando gli operatori di Polizia hanno notato, nei pressi dell’area adibita al noleggio di veicoli del Terminal 1, un uomo che si allontanava velocemente trascinando un trolley, inseguito da un altro individuo.

Gli agenti di Polizia hanno prontamente bloccato la persona inseguita, poi rivelatasi responsabile del furto del bagaglio in danno di un passeggero britannico da poco arrivato da Londra.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la parte lesa, mentre stava caricando i bagagli sull’autovettura presa a noleggio, è stata distratta da un uomo, allo stato non identificato, mentre l’algerino si è impossessato di un trolley contenente vari vestiti di pregio ed un computer portatile per un valore complessivo di 4000 euro, per poi allontanarsi celermente.

In seguito a ulteriori verifiche i poliziotti hanno accertato che il soggetto, senza documenti e senza fissa dimora, risultava gravato da precedenti penali per reati simili, nonché destinatario di ordini di allontanamento dai Comuni di Somma Lombardo e Ferno. Il trentacinquenne algerino è stato quindi arrestato.

Al termine dell’udienza per giudizio per direttissima, tenutasi il 12 settembre u.s., il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, disponendo a suo carico la condanna a otto mesi di reclusione e al pagamento di 300 euro di multa. In considerazione della sua irregolarità sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese ha provveduto agli adempimenti relativi alla sua espulsione.