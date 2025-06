Berbenno, i misteri delle otto stele: in programma visite e una mostra

Dopo il successo della visita guidata di sabato scorso (nella foto), è assicurato che ce ne saranno altre. Lo impongono l’interesse riguardo ai misteri delle “stele di via Roma“ e le continue sorprese che riservano gli studi su quanto di strabiliante è emerso l’agosto dello scorso anno nel corso degli scavi per la realizzazione della scuola primaria, ma è anche un preciso desiderio dell’amministrazione comunale. Nuovi incontri per aggiornare, man mano che le ricerche degli esperti studiosi proseguono, bambini e ragazzi delle scuole, ma anche la popolazione, sui segreti di questo "orgoglio archeologico" che il sottosuolo aveva sinora celato. Tesori dell’Età del Rame che suggeriscono la presenza in loco di un santuario strutturato, con il riuso per la tomba di stele – otto, ornate e no – più unico che raro nell’arco alpino e, comunque, mai rinvenuto prima d’ora in Valtellina. Il prossimo open day con tutta probabilità sarà in autunno e in quell’occasione nuovi dettagli riguardo ai reperti, nel frattempo ripuliti, saranno svelati. Obiettivo finale: l’organizzazione di una mostra dedicata.

S.B.