Curiglia con Monteviasco: recuperato il corpo di una donna sui monti sopra i Mulini di Piero

Curiglia con Monteviasco, 28 agosto 2024 – Vigili del fuoco all’opera per recuperare il corpo di una donna, molto probabilmente un'escursionista, nella zona dei monti sopra Luino. Il cadavere è stato individuato su un versante scosceso sopra i Mulini di Piero, fanno sapere dal comando provinciale. L’identità della donna è ancora da accertare.

L’intervento è iniziato verso le 15. Sul posto il personale del distaccamento di Luino con i colleghi del nucleo Saf, Speleo alpino fluviale. Di supporto anche i volontari del soccorso alpino.

Dinamica e cause dell’incidente mortale sono ancora da ricostruire. Poco lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere della donna, nello scorso febbraio, era stato recuperato il corpo di don Giorgio Ferrario, parroco del paese, morto dopo essere scivolato in un dirupo per un centinaio di metri.