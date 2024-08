Precipita durante un’escursione sulle Alpi Apuane, morto Lucio Montanarini: aveva 33 anni

Mantova, 17 agosto 2024 – Lutto nel Mantovano per la morte di Lucio Montanarini. Il 33enne di Suzzara è stato ritrovato senza vita questa mattina, sulle Alpi Apuane, dopo un’intera notte di ricerche. L’allarme era stato dato ieri sera, venerdì, dal gestore del rifugio Del Freo, non vedendo il giovane tornare in serata da un’escursione sulle Cenge dei Partigiani.

Lucio Montanarini, 33enne mantovano morto in montagna (Foto profilo Facebook)

La vittima

Lucio Montanarini, di Suzzara ma residente a Pegognaga, era uno sportivo e grande amante della montagna, come dimostrano le numerose fotografie sul suo profilo Facebook. Il giovane pubblicava spesso scatti che lo immortalavano in tenuta sportiva durante le sue imprese. L’ultimo post risale allo scorso luglio e il giovane raccontava l’esperienza vissuta al Pilastro Nino - Punta Penia, Spallone del Sassolungo. Mentre, sul suo profilo Instagram, l’ultima storia risale a ieri: il 33enne aveva ripreso il panorama dal Pizzo delle saette. Qualche stagione fa era stato direttore sportivo della squadra calcistica dello Sporting Pegognaga e in seguito collaboratore sempre vicino al team degli scoiattoli. Aveva anche praticato agonisticamente il calcio a 5.

Pizzo delle Saette (frame video storie Instagram di Lucio Montanarini)

Il Cai: “Aveva aderito al nostro invito per aiutarci”

Appena si è diffusa la tragica notizia, sono stati numerosi i messaggi di affetto e cordoglio sui social. Tra i primi il Cai di Viareggio: “La sezione di Viareggio del CAI partecipa al lutto per la tragica scomparsa di Lucio Montanarini, che ha perso la vita ieri pomeriggio nel tratto fra la Pania della Croce ed il Pizzo delle Saette . Abbiamo conosciuto Lucio perchè aveva risposto al nostro appello per dare una mano al Rif. Del Rifugio Del Freo - Pietrapana ed era arrivato dalla provincia di Mantova. Era passato in zona l'inverno scorso ed aveva aderito all'invito con entusiasmo per aiutare a trasportare i viveri ed anche per altre necessità, come ad esempio la manutenzione sentieri. Persona di grande simpatia e disponibilità, che in poco tempo tutti abbiamo apprezzato. Tra non molto sarebbe tornato a casa. Ci mancherà moltissimo… La sezione parteciperà ai funerali che si svolgeranno secondo le disposizioni della famiglia”.

Poco dopo, sempre nel profilo del Cai di Viareggio, è stata postata la fotografia scattata da Vera Caruso: “Al Rifugio Del Freo - Pietrapana è stata esposta la bandiera a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Lucio”.

Al Rifugio Del Freo - Pietrapana è stata esposta la bandiera a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Lucio.[Foto facebook Club alpino Viareggio che ringrazia Vera Caruso]

I messaggi di cordoglio e affetto

Poi, parenti, amici e conoscenti: “Ora le tue scalate le farai altrove, sicuramente belle come tutte quelle che hai scovato. Ma lontano da noi, vola più in alto che puoi”; “Non ci credo e non voglio crederci. Lucio tu eri la vita”; “Ciao Lucio, vola alto”. E ancora: “Sono senza fiato”; “Che brutto giorno”; “Notizia che spezza il cuore”.

L’escursione

Montanarini era partito venerdì dalla foce di Mosceta intorno alle 15 per effettuare un tragitto impegnativo tra le Cenge dei partigiani, Pizzo delle Saette, Pianizza, Foce del Puntone con rientro previsto verso le 19.30.

L’allarme e le ricerche

Non vedendolo rientrare, il gestore del rifugio Del Freo si è preoccupato e ha lanciato l’allarme. Subito si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco, anche con droni, del Soccorso Alpino, dei carabinieri, mentre un elicottero dell’Aeronautica militare ha volato tutta la notte usando termocamere e sistemi di localizzazione del segnale del telefono cellulare.

Le ricerche notturne del disperso

Individuato il corpo

Stamattina la tragica scoperta: il corpo senz avita di Lucio è stato individuato 110 metri sotto un sentiero in cresta in un tragitto che unisce la Pania della Croce al Pizzo delle Saette. Ricevuto il nullaosta da parte delle autorità, i tecnici del Soccorso Alpino hanno proceduto al recupero della salma che è stata trasportata all’ospedale Versilia.