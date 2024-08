Valfurva, precipita da una parete rocciosa davanti alla fidanzata: gravissimo un alpinista di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è in gravi condizioni dove essere precipitato per diversi metri da una parete rocciosa mentre tentava, insieme alla fidanzata, di scalare Punta San Matteo, montagna nel territorio della Valfurva, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto mercoledì mattina a circa 3.000 metri di quota.

A chiamare i soccorsi, intorno alle 6 di mattina, è stata proprio la ragazza, rimasta illesa. In pochi minuti si sono messe ina zione le quadre del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del Cnsas della stazione di Valfurva. Dalla base aerea di Caiolo è decollato anche un elicottero dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, che nonostante la scarsa visibilità e la nebbia fitta è riuscito a recuperare il giovane alpinista.

Il ventiquattrenne, residente a Lecco, ha riportato diversi traumi alla schiena e alla colonna vertebrale ed è stato trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo. Le condizioni sono critiche, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.