Pasturo, escursionista di 90 anni scivola sul sentiero e cade in una scarpata. I soccorritori arrivano in moto

Pasturo (Lecco), 28 agosto 2024 – È scivolato dal sentiero ed è rotolato per tre metri in una piccola scarpata. A cadere e infortunarsi in montagna è stato ieri pomeriggio un escursionista di 90 anni. Ha picchiato la testa. A dispetto dell'età, il 90enne, che è molto in gamba, stava percorrendo il sentiero tra il rifugio Riva e i Piani di Nava, tra Pasturo e Primaluna.

Nel tratto in mezzo al bosco, a circa mille metri di quota, l'imprevisto, per un banale passo falso. Un altro pensionato che era con lui ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, che hanno subito mobilitato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e i soccorritori dell'eliambulanza di Como.

I primi ad arrivare sono stati i volontari del Soccorso alpino valsassinese, in sella alle loro moto da trial, che utilizzano per spostarsi più velocemente lungo i percorsi su cui non si viaggia nemmeno in fuoristrada. Lo hanno recuperato, stabilizzato, messo in sicurezza e poi affidato ai soccorritori dell'eliambulanza di Areu, che lo hanno trasferito a bordo del mezzo d'emergenza aereo con il verricello e portato direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Il 90enne, nonostante il trauma cranico e altre ferite, sta bene e le sue condizioni non sono gravi.