Parking green. L’inaugurazione in via Verri

Oggi il Circolo Legambiente Il Gallo sarà presente all’inaugurazione del nuovo parcheggio di via Verri, su invito dell’Amministrazione comunale. Un momento importante non solo per la città, ma anche per chi, come gli attivisti del circolo ambientalista, nel giugno 2020 si erano mobilitati contro il progetto originario, organizzando un flash mob per proporre soluzioni alternative. "Fin da subito – ricordano da Legambiente – avevamo segnalato la criticità della scelta progettuale, che prevedeva la realizzazione della vasca volano nell’unico spazio verde del quartiere, quando a pochi metri era già presente un’area sterrata, adiacente al parcheggio della stazione, che avrebbe permesso un intervento meno impattante, con un collettore più corto, minori costi ambientali e la riqualificazione di uno spazio urbano oggi ancora trascurato". Quando il progetto era ormai in fase di avvio, il circolo ha rilanciato le sue proposte, chiedendo che sopra la vasca non venissero realizzati ulteriori parcheggi, ma piuttosto un’area verde fruibile con un parco giochi, rispondendo a un’esigenza reale del quartiere, storicamente carente di spazi pubblici dedicati a famiglie e bambini. "Va ricordato – proseguono – che nella zona i posti auto disponibili superano già le 700 unità, un numero più che adeguato per le esigenze dell’area". Grazie al dialogo avviato con il sindaco e i tecnici del progetto Cap, e con il supporto di Legambiente Lombardia, il confronto ha portato a risultati concreti. Tra questi, la riduzione di circa un centinaio di parcheggi previsti nel progetto iniziale e l’inserimento di un ampio intervento di riforestazione, con la piantumazione di centinaia di alberi e arbusti.

Ch.So.