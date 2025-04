Cantù, lavoratore prende fuoco cercando di domare un rogo di sterpaglie: ha ustioni gravissime in tutto il corpo

Como – Un intervento disperato per domare un incendio di sterpaglie si è trasformato in dramma questa mattina in via Caduti di Nassiriya, a Cantù. Attorno alle 11:45, un rogo apparentemente di modeste dimensioni è sfuggito al controllo dell’uomo che stava cercando di domarlo: le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo completamente il lavoratore.

Soccorsi e conseguenze

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha riscontrato ustioni profonde su gran parte del corpo, rendendo necessario il trasferimento immediato al reparto Grandi Ustioni del Niguarda. Un elicottero di soccorso, atterrato in un’area adiacente, ha consentito il trasporto rapido del ferito verso Milano.

Una seconda persona, intervenuta probabilmente nel tentativo di prestare soccorso, ha riportato ustioni di minore entità ed è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. Le due persone coinvolte hanno 34 e 89 anni: non si sa, al momento, quale delle due sia stata avvolta dal fuoco.

Interventi e indagini

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se possano esserci stati elementi di imprudenza o fattori esterni che hanno contribuito alla propagazione dell’incendio.