I ricordi di chi conosceva Davide: "Buono e innamorato del lavoro. Porto nel cuore il suo ultimo saluto"

È il salotto buono della città, il centro cittadino, via Milano, “la vasca” dei bustocchi, tra le piazze, Garibaldi e San Giovanni Battista. La strada del passeggio, dove si chiacchiera, si guardano le vetrine, ci si siede ai tavoli dei bar per l’aperitivo o un caffè.

Ieri sembrava tornata la normalità dopo l’omicidio del tardo pomeriggio di mercoledì di Davide Gorla, titolare di Lineacontinua. Ma il delitto ha scosso la città e i commercianti, un colpo al cuore che lascia sgomenti.

Davide Gorla era molto conosciuto, stimato dai colleghi e benvoluto dalla sua clientela, il dolore per la sua tragica morte è condiviso. Dai ricordi emerge il ritratto di un uomo gentile, educato, sempre sorridente, innamorato del suo lavoro. "Non si può morire così, mentre stai lavorando nel tuo negozio, la tua vita, non si può, è inaccettabile - dice Laura Tosi, titolare della Corsetteria -. Conoscevo Davide, un commerciante vero, che amava il suo lavoro e lo faceva al meglio per la sua clientela".

Gli occhi si fanno lucidi a Maria Teresa Restelli, da oltre trent’anni gestisce il negozio di calzature Butti: "Davide, non può essere vero che sia morto, in quel modo, accoltellato – si ferma, scuote la testa, poi continua -. lo conoscevo da tanti anni, una persona buona, educata, e poi nel suo lavoro brillante, pieno di idee, un vero creativo. Lo incontravi e ti sorrideva, sempre. Ora mi resta nel cuore l’ultimo incontro, l’altro giorno, ci siamo incrociati, e lui, sorridendo mi ha salutata “Ciao bella”, e quel saluto lo porto nel cuore".

Ieri ha scritto il Comitato commercianti centro cittadino: "Il drammatico evento accaduto nel cuore della nostra città ci ha lasciati profondamente addolorati e turbati, la perdita del collega e amico Davide Gorla, commerciante stimato e parte integrante della nostra comunità, ci colpisce nel profondo, scuote le nostre radici ed i nostri cuori. A nome di tutti i commercianti del centro di Busto Arsizio, esprimiamo il nostro più sincero cordoglio ai familiari, agli amici e a tutte le persone a lui care. Davide sarà ricordato da tutti noi non solo come un collega, ma come una persona gentile, presente e appassionata del proprio lavoro. Il suo ricordo resterà con noi, nel nostro quotidiano e nel cuore della nostra amatissima Busto Arsizio".

Ros.Fo.