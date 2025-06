Furto in oratorio. Il parroco: rovinato il nostro lavoro

Un furto che ha suscitato indignazione tra i sommesi, preso di mira l’oratorio San Luigi, razziati circa 4mila euro. Amareggiato il prevosto don Basilio Mascetti (nella foto), c’erano i fondi per l’oratorio estivo, inoltre c’era l’incasso del bar dopo le due serata all’auditorium dell’oratorio, via tutto con la razzia. Le telecamere di videosorveglianza hanno, però, ripreso tutto. Quindi ad entrare in azione secondo le immagini è stata una sola persona, un uomo che ha scardinato due porte per poter accedere all’ufficio da cui poi si è allontanato con il bottino. Conclude il prevosto: "Ci diamo da fare per promuovere cose belle per i nostri ragazzi, ci mettiamo impegno e sacrificio, poi arrivano i delinquenti che rovinano tutto". Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato indagini. Negli ultimi tempi ha suscitato allarme l’aumento dei furti a Somma Lombardo, situazione preoccupante segnalata dai commercianti e dai cittadini, sul’argomento nel mese di aprile è stato organizzato dal Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, con il sostegno dell’associazione La Somma di noi un incontro pubblico con i carabinieri che hanno dato importanti consigli. A maggio di nuovo una spaccata a danno di una pizzeria, scardinata la porta, vetri in frantumi, ora il furto all’oratorio sul quale indagano i carabinieri.

Nei giorni scorsi anche a Morazzone un furto che ha suscitato indignazione, quello a danno della scuola materna, i malviventi hanno rubato i generi alimentari per i bambini dalla dispensa. Qualche giorni prima sempre a Morazzone fallito il furto a danno dell’oratorio.

R.F.