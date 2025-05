Vandali nella chiesetta di Santa Maria. Il parroco: "Se qualcuno ha visto parli"

Ha suscitato indignazione il raid vandalico nella chiesetta di Santa Maria. Indagini sono state avviate dalla Polizia locale. Secondo quanto ricostruito i vandali sono entrati nella chiesetta, hanno rovesciato e danneggiato il tabernacolo per aprirlo e rubare la pisside con le ostie consacrate che sono state buttate per terra. Quindi hanno tentato di forzare le porte delle sacrestie e rotto alcuni vasi. L’appello del parroco don Roberto Rossi sulla sua pagina fb, dalla quale ha informato con un post la comunità parrocchiale: "Chiunque abbia visto o notato qualcosa o qualcuno lo comunichi alla Polizia locale". Come atto riparatorio per la profanazione dell’eucaristia, mercoledì 21 maggio alle 8.30 in Santa Maria sarà celebrata la S. Messa, per ora il santuario resta chiuso. Ros.Fo.