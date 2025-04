Rubato e trovato il pick-up dei soccorsi

Furto nella notte tra giovedì e ieri a Cavaria con Premezzo, rubato uno dei mezzi in dotazione alla Protezione civile, destinato agli interventi in caso di incendi e alluvioni. Il veicolo sembrava sparito nel nulla, sulla pagina social del gruppo è comparsa la comunicazione, da parte dei volontari, con l’invito ai cittadini a fornire segnalazioni qualora l’avessero intercettato in giro. E ieri di prima mattina la svolta: la telefonata da parte di una donna per informare che in un terreno di sua proprietà, a Caronno Varesino era “parcheggiato“ il mezzo, un pick up attrezzato con modulo antincendio. "Per fortuna la vicenda si è conclusa positivamente, abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo", ha detto il vicesindaco di Cavaria con Premezzo, Diego Bonutto, che si è subito attivato per le ricerche.

Sul furto sono state avviate indagini dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Secondo gli elementi raccolti dai militari, il ladro avrebbe rotto un vetro con un sasso per introdursi nella sede della Protezione civile, quindi avrebbe preso le chiavi del veicolo che era nella rimessa. Probabilmente si è fatto un giro, ha lasciato anche resti di cibo nell’abitacolo poi l’ha parcheggiato a Caronno Varesino. "Per noi è una risorsa fondamentale – ha aggiunto il vicesindaco – lo abbiamo impiegato in alcune delle emergenze più critiche. È un presidio vitale per la sicurezza dell’intera comunità". Le indagini continuano per individuare l’autore del furto.

Rosella Formenti