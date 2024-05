Brusimpiano, auto finisce nel lago Ceresio: due ragazzi vivi per miracolo

Brusimpiano (Varese) – Auto con a bordo una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 finisce fuori strada all'alba sulla Sp61 a Brusimpiano, in provincia di Varese. La vettura ha travolto un platano e poi è finita nel lago Ceresio nel tratto costeggiato dalla provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza di Areu. allertati anche i carabinieri.

Pressoché illesi i due raga zzi usciti dall'auto: dopo essere stati stabilizzati sul posto sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese per accertamenti. Il racconto dei due sulla dinamica dell’incidente era un pò confuso.

Poi, con l'auto totalmente inabissata nelle acque del Ceresio, i vigili del fuoco per precauzione hanno allertato anche i sommozzatori per verificare l'eventuale presenza di altre persone sul luogo dell'incidente. Poi esclusa.

Allertata anche Arpa, visto che nel lago sono state riversate dall'auto sostanze inquinanti come l'olio motore e carburante. Sul posto opera un'azienda specializzata per contenere l'inquinamento causato dalla fuoriuscita di liquidi inquinanti dalla vettura.

La sera prima, in provincia di Bergamo, un altro grave incidente con esito questa volta tragico: un 23enne è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. Mancavano pochi minuti alle 19 quando in sella alla sua Kawasaki Ninjia, mentre percorreva la variante all’ex statale 42 a Stezzano, il centauro è finito contro la recinzione in metallo di un’azienda: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sempre sabato altri tre incidenti mortali in Lombardia: in provincia di Lodi una vettura si è schiantata all’altezza di Livraga. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, sembra che il conducente 44enne abbia fatto tutto da solo. A Pecognaga, in provincia di Mantova, è morto un motociclista 37enne mentre a Verrua Po, nel Pavese, un automobilista è deceduto dopo essere finito contro il muro di un’abitazione.