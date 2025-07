"Ha messo nella sua vita tutti i colori del mondo"

Il dolore è troppo grande per Barbara Zin (nella foto), sorella di Omar Zin, il motociclista di 49 anni morto tragicamente in Romania, aggredito da un’orsa. Le parole escono a fatica, preferirebbe il silenzio, a portare un po’ di conforto, se questo è possibile, una convinzione, per Barbara il fratello ha vissuto una vita piena, scandita dal lavoro in aeroporto e da due passioni la moto e i viaggi. E chissà quanto avrebbe viaggiato ancora per raccontare le sue esperienze con le foto e i video sulla pagina social. "Era un viaggiatore, non un turista – racconta Barbara, cercando di farsi forza e di vincere la commozione –. Omar era un uomo curioso, assetato di conoscenza, amava il viaggio come esperienza di vita perché ogni volta era occasione di arricchimento umano e culturale".

Ha girato il mondo, da un continente all’altro, dall’Asia all’Africa, all’America, dalla Namibia al Cile, alla Thailandia, che, ricorda la sorella, lo affascinava in modo particolare per i paesaggi che aveva incontrato. E alla Thailandia rimanda il soprannome che si era scelto, Farang, messo accanto al nome sul profilo fb. Spiega Barbara Zin: "In lingua thailandese significa “straniero”, Omar arrivava come straniero ma subito si immergeva nel paese che stava visitando sentendosi cittadino di quel luogo, ne coglieva l’essenza, sapeva davvero essere cittadino del mondo".

Per la sorella Omar lascia una grande lezione, "quella di vivere la vita al mille per mille per coglierne le sfumature, i colori. La sua l’ha dipinta e vissuta con i colori del mondo, delle persone e dei paesi che ha conosciuto". Domenica mattina Omar Zin a Ferno è passato nella gelateria della sorella con alcune amiche, il saluto prima della partenza in moto per il viaggio in Romania che non potrà più raccontare.

R.F.