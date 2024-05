Incidente a Stezzano, perde il controllo della moto e si schianta contro una recinzione: morto 23enne

È morto dopo aver perso il controllo della sua moto. Mancavano pochi minuti alle 19 quando in sella alla sua Kawasaki Ninjia, mentre percorreva la variante all’ex statale 42 a Stezzano, è finito contro la recinzione in metallo dell’azienda Forlab, specializzata in strumentazioni scientifiche da laboratorio. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a C.G., 23 anni di Zanica che è morto sul colpo.

Alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica, oltre agli agenti della polizia stradale. Tra i primi a soccorrere il giovane anche un’infermiera che ha tentato di rianimarlo, fino all’arrivo del personale medico che ha constatato il decesso del 23enne.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Bergamo, il giovane in moto proveniva da Azzano ed era diretto a Levate quando nell’intraprendere la curva avrebbe perso il controllo della sua Kawasaki e avrebbe invaso la corsia opposta e finendo la sua corsa contro la recinzione della Forlab.