Ops di Bper, la reazione della Banca Popolare di Sondrio: “Offerta non sollecitata”

Sondrio, 7 febbraio 2025 – Arriva nel pomeriggio la prima reazione ufficiale dalla sede di Banca Popolare di Sondrio all’Offerta pubblica di scambio avanzata da Bper Banca su tutte le azioni ordinarie dell’istituto di credito valtellinese. “Banca Popolare di Sondrio (la “Banca”) – si legge nella nota, diffusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio e firmata Banca Popolare di Sondrio Spa – preso atto della comunicazione ai sensi dell’articolo 102 del Tuf (Testo unico della finanza, ndr) da parte di Bper Banca avente per oggetto un’Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’ “Offerta”) sulle azioni di Banca Popolare di Sondrio, precisa che l’offerta non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente concordata”.

Un dettaglio, quest’ultimo, già sottolineato dai vertici di Bper che, con l’amministratore delegato Gianni Franco Papa, hanno voluto anche precisare che la proposta non è da considerarsi ostile.

Banca Popolare di Sondrio, da parte sua, sta studiando le sue mosse in risposta all’istanza presentata dalla banca modenese. Il primo passo è già in calendario. “Banca Popolare di Sondrio – prosegue il comunicato – ha convocato per marteedì 11 febbraio il Consiglio di Amministrazione per avviare le attività di propria competenza, nell’interesse di tutti gli azionisti e gli stakeholder della Banca”.

La reazione dei mercati

La fiducia degli investitori nell’istituto valtellinese rimane alta come dimostrano le condizioni del titolo, nella giornata odierna, alla conclusione delle contrattazioni. A Piazza Affari Popolare di Sondrio ha chiuso in maniera brillante, con un rialzo del 5,39% a 9,77 euro, tra scambi fiume per 15 milioni di pezzi, quasi 10 volte la media giornaliera mensile di 1,6 milioni.

Il titolo è stato spinto dall'offerta pubblica di scambio di Bper (-7,57% a 6,37 euro) e si è portato su nuovi massimi al di sopra dei 9,52 calcolati da Bper nella vigilia in base al concambio di 1 azione di Sondrio ogni 1,45 azioni di Modena. Ai valori attuali di Borsa il prezzo di Bps risultante dallo scambio proposto da Bper sarebbe di 9,23 euro.