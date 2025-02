Banca Bper lancia un’offerta pubblica di scambio sulla Popolare di Sondrio da 4,3 miliardi di euro: l’istituto è a rischio?

Sondrio – Bper Banca ha lanciato un’Offerta pubblica di scambio (Ops) nei confronti della Banca Popolare di Sondrio per oltre 4,3 miliardi di euro in azioni con l’intenzione, di fatto, di fondere i due istituti. “Questa operazione è basata su logiche industriali e rappresenta un’opportunità unica di creare un gruppo bancario leader in Italia, con due banche complementari che hanno modelli di business coerenti e che condividono gli stessi valori”, ha detto Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper.

Bper “prevede che l’offerta si completi nella seconda metà del 2025 e che la piena integrazione sia realizzata entro la fine del 2025, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente da parte delle autorità competenti”.

In termini finanziari, un’Offerta pubblica di scambio (Ops) avviene quando una banca emette nuove azioni e le offre agli investitori. In questo caso, Bper sta offrendo 4,3 miliardi di azioni alla Popolare di Sondrio in cambio di un corrispettivo, sempre in azioni, di quest’ultima: in particolare, l’offerta prevede di assegnare 1,45 azioni di nuova emissione dell’istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. Questa pratica è diversa da un’Offerta pubblica di acquisto (Ppa), che invece serve per comprare azioni già esistenti di un’altra società. Il vantaggio dell’Ops per l’offerente è la facoltà di non sostenere alcun investimento finanziario.

La valorizzazioni delle azioni della Popolare, si legge in una nota, ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell’offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. Il premio riconosciuto agli azionisti della Sondrio è pari al 6,6 per cento sulla chiusura di Borsa.

L’operazione era già nell’aria da tempo. Indizi che tra i due istituti di credito si stesse muovendo qualcosa erano stati suggeriti dal fatto che in borsa, dall’inizio dell’anno, la Popolare si era rivalutata del 30 per cento e Bper del 7,5 per cento. Piazza Affari, insomma, sapeva.

Nell'ambito dell’offerta pubblica di scambio su Popolare Sondrio, Bper ha assicurato che intende “preservare il marchio” dell’istituto lombardo “nelle aree storiche”. Il gruppo emiliano ha dichiarato che l’istituto è “parte integrante della forte identità territoriale dell'emittente, che vanta una lunga tradizione di vicinanza alle famiglie, alle imprese locali e alle comunità”.

Bper ha chiuso il 2024 con un utile netto in crescita del 4,1 per cento a 1,4 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il risultato è stato raggiunto al netto di oltre 0,7 miliardi di imposte sul reddito. Il gruppo, che propone la distribuzione di un dividendo raddoppiato a 60 centesimi ha realizzato ricavi “core” in crescita del 4,1% a 5,43 miliardi, mentre il margine di interesse è salito del 3,9 per cento a 3,37 miliardi. In rialzo del 4,5 per cento le commissioni nette a 2,05 miliardi mentre il coefficiente patrimoniale Cet 1 si è portato al 15,8 per cento.

“Il perfezionamento dell’Offerta – scrive Bper – permetterà la piena valorizzazione delle potenzialità dei due gruppi, accrescendo la creazione e distribuzione di valore e la realizzazione di importanti sinergie senza costi sociali e riducendo il profilo di rischio per tutti gli stakeholder”.

Le due banche, si legge, “operano da tempo con le stesse modalità in alcuni segmenti di offerta alla propria clientela, utilizzando non solo modelli di business omogenei, ma anche partnership e fabbriche prodotto condivise, nell'asset management (Arca Fondi SGR S.p.A.), nella bancassicurazione (Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A.) e nel leasing (Alba Leasing S.p.A.)”.

“Tutto questo”, secondo Bper, è in linea con quanto il gruppo ha dimostrato di “saper realizzare in precedenti operazioni”, come l’integrazione con Carige e Banca Monte di Lucca. “Il nuovo gruppo sarà agevolato da un forte incremento della produttività derivante da fabbriche prodotto condivise significativa creazione di valore per gli azionisti con un’elevata redditività (rote atteso prossimo al 15%) e una forte solidità patrimoniale (cet1 ratio atteso superiore al 15%), con un pay-out ratio medio del 75%, in significativo miglioramento per gli azionisti della Banca Popolare di Sondrio”.