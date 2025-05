Sci, inverno record ad Aprica: la migliore stagione di sempre

Aprica (Sondrio) – La migliore stagione invernale di sempre. Sebbene per conoscere le cifre esatte bisognerà attendere ancora qualche settimana, all’inizio di questo mese ci sarà il Cda della società impianti, è già chiaro che il bilancio della stagione invernale di Aprica è molto positivo. La località della media Valtellina ha vissuto infatti un ottimo inverno, incrementando i numeri sia a livello di presenze sia per quel che riguarda il fatturato. Incominciata lo scorso 30 novembre, la stagione è terminata nel giorno di Pasquetta dopo quasi 5 mesi in cui i turisti si sono potuti divertire sulle bellissime piste del comprensorio, sempre in ottimo stato grazie anche agli impianti di innevamento artificiale.

“È presto per dare i dati – dice il presidente della Sita impianti Domenico Cioccarelli – ma possiamo affermare senza tema di smentite che quella appena conclusa è stata la migliore stagione di sempre. È andata molto bene, c’è stato un leggero aumento dei primi ingressi mentre c’è stato un incremento piuttosto sostanzioso del fatturato. E di questo ne siamo ovviamente contenti, vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione. La stagione è stata lunga, siamo riusciti a garantire un ottimo innevamento delle piste dal 1° di dicembre fino a Pasqua permettendo ai turisti, oltre che ovviamente ai residenti, di poter sciare tranquillamente su piste ben preparate. Diciamo che grossi intoppi non ce ne sono stati e quindi archiviamo questa stagione come altamente positiva”.

Tanti gli investimenti effettuati negli ultimi anni (circa 13 milioni di euro) per migliorare gli impianti del comprensorio e fornire servizi di alto livello alla clientela. L’area della Magnolta è stata praticamente rifatta, con impianti praticamente tutti nuovi (la sciovia “Puncera” con relativa pista, per un importo di 700.000 euro, la nuova seggiovia 4 posti 2 “Magnolta-Piana dei Galli” e relativa pista per 3.100.000 euro, la nuova cabinovia 10 posti per 8.300.000 euro). E anche al Baradello sono stati fatti investimenti per potenziare l’impianto di innevamento. Programmi futuri? “Ci apprestiamo a nuovi investimenti, tra i quali segnalo quello relativo alla seggiovia 4 posti dal Palabione al Lago oltre a quelli relativi ad ulteriori potenziamenti dell’impianto di innevamento artificiale”. Aprica chiude una stagione da record e si getta nel futuro con altri investimenti.