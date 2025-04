Cosa significa andare oltre? Dall’Aprica al Vatnajökull, Alex Bellini presenta "Beyond” al Festival di Trento

Aprica (Sondrio) – Alex Bellini presenta la sua ultima fatica: il documentario Beyond sul viaggio in cima al Vatnajökull, il ghiacciaio più alto d’Europa. “Perché esplorare?” È da questa domanda che prende vita Beyond (al di là), il nuovo documentario realizzato dall’esploratore aprichese che verrà proiettato in anteprima sabato 26 aprile al 73° Trento Film Festival nella sezione Alp&Ism.

L'aprichese Alex Bellini

Il documentario è il racconto di un viaggio difficile e intenso sul più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda. Nel gennaio 2025 Bellini, infatti, ha deciso di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima. Ne emerge un viaggio intimo e potente e non è solo il racconto di un’avventura estrema, ma il risultato di un percorso che intreccia esplorazione e consapevolezza, portando lo sguardo oltre la sfida fisica per abbracciare un messaggio più ampio e universale.

Beyond è una riflessione sul concetto di limite, sulla rinuncia, sulla perseveranza, e sul legame profondo tra l’essere umano e la natura. A otto anni dalla spedizione che nel 2017 lo aveva portato sull’orlo della morte, Bellini decide di tornare su quel ghiacciaio per rileggere l’esperienza con occhi nuovi e cercare una risposta alla domanda che da sempre lo accompagnano: cosa significa davvero andare oltre? Girato con mezzi essenziali: una GoPro, un microfono, un drone e footage originali del 2017, il film costruisce un ponte tra passato e presente. La narrazione in prima persona si intreccia con le voci e i volti di chi ha accompagnato Bellini nel suo cammino, restituendo un affresco corale di rara autenticità. Anche Apf Valtellina e Provincia di Sondrio hanno voluto far parte di questa “spedizione”, sostenendo con orgoglio Bellini e il suo documentario, “un progetto che incarna i valori della sostenibilità, dell’esplorazione e della riflessione sul rapporto tra uomo e natura”. Beyond è diretto da Bellini e co-diretto da Francesco Clerici, con la colonna sonora di Michele Braga, è prodotto da Francesca Urso.