Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, venti anni insieme: la scintilla al Grande Fratello, la famiglia e il desiderio di un terzo figlio

Sondrio, 20 aprile 2024 – Insieme a Matilda e Tancredi, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono tornati sul canale dove si sono incontrati vent’anni fa, diventando quelli che oggi conosciamo. I due ex gieffini, che parteciparono all’edizione 2004 del reality show, sono la coppia più longeva del programma e nell’ultima puntata di Verissimo si sono raccontati a Silvia Toffanin in una lunga intervista.

Le rivelazioni di Katia e Ascanio

"Quelli insieme a Katia sono stati 20 anni densi ma io l'avevo capito da quel giorno in confessionale che lei poteva essere la donna della mia vita. Poi al Grande Fratello conosci subito i difetti dell'altro e una volta visti quelli, è tutto in discesa", ha esordito Ascanio che con la moglie non ha mai nascosto l’orgoglio e la felicità di aver creato una famiglia così unita. Lei, di Chiesa in Valmalenco ha conosciuto Ascanio, romano, dentro le quattro mura della casa più spiata d’Italia: il cognome che porta Ascanio non è irrilevante. È infatti pronipote di Eugenio Pacelli, papa Pio XII ma come Katia, entra al Gf da nip e ne esce famoso e innamorato. Non passa molto tempo prima che convolino a nozze e infatti, conclusosi il format televisivo, nel 2005 si sposano al castello di Bracciano in una splendida cerimonia e dopo due anni arriva la prima figlia, Matilda.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli con i figli Matilda e Tancredi

Il desiderio di un terzo figlio

Innamorati e commossi (soprattutto Katia) si sono presentati insieme a Matilda, nata nel 2007 e copia della mamma e Tancredi, il più piccolino, di 11 anni. Ma il desiderio di un terzo figlio c’è e non si nega: “Io non sono una di quelle che dice no a un altro figlio - ha ammesso Katia Pedrotti -. Dei miei due figli sono felicissima però mi è rimasta questa voglia di cucciolo".

La vita di coppia e da genitori

Innamoratissimi dei figli, non nascondono che la vita di coppia e di genitori sia intensa e totalizzante. “Litigate ancora?” chiede Silvia Toffanin ai due ex gieffini. “Litighiamo di più”, rispondono Katia e Ascanio: oltre le famose litigate nel programma, hanno confermato di continuare a scontrarsi di tanto in tanto. Le discussioni famigliari, le diverse opinioni sui figli e a volte “tante cavolate”, conferma lei. Ma sempre legati e uniti, come nel 2004. O forse di più.