Morbegno, in 35mila da tutta la Lombardia alla Mostra del Bitto

Morbegno (Sondrio), 15 ottobre 2023 - Tutti pazzi per il bitto a Morbegno dove, nel corso del week-end, si contate oltre 35mila presenze. I visitatori, in larga maggioranza provenienti da fuori provincia, si sono distribuiti nelle vie e nelle piazze del centro cittadino, lungo un percorso che li ha accompagnati alla scoperta delle numerose iniziative fra degustazioni, laboratori, rievocazioni storiche, esibizioni e musica.

Le 45 degustazioni in programma, cuore della Mostra giunta alla sua 116° edizione, hanno abbinato i formaggi ai vini, con la novità dell'olio e di Hugo Spritz, e le altre eccellenze agroalimentari, hanno registrato il tutto esaurito. Un'esperienza di gusto che ha consentito ai partecipanti di conoscere e apprezzare i diversi sapori e di imparare ad abbinare i prodotti. Le degustazioni guidate si sono confermate in cima alle preferenze dei visitatori insieme ai laboratori in cui i bambini hanno svolto attività ludiche ed educative.

«Siamo molto felici per gli ottimi riscontri, anche perché non è così scontato confermarsi anno dopo anno - spiega il presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Emanuele Nonini - La formula che unisce enogastronomia, cultura e tradizioni si rivela vincente e le innovazioni introdotte hanno aumentato la desiderabilità di un evento che a 116 anni si dimostra in grado di soddisfare le aspettative dei visitatori. Con gli altri partner, pubblici e privati, siamo orgogliosi di essere riusciti a proporre una manifestazione che rappresenta il nostro territorio, un omaggio al settore lattiero-caseario e a tutti i produttori, e che piace ai residenti come ai turisti». La Mostra del Bitto ha vissuto il suo momento più emozionante e significativo con la cerimonia di premiazione del concorso dei formaggi: un auditorium gremito e festoso ha applaudito i vincitori dei premi in palio che sono sfilati sul palco con la casera sullo sfondo. Dal Bitto di Cascina Margherita prodotto dal casaro Giuseppe Rinaldi, trionfatore dell'edizione 2023, al Valtellina Casera stagionato di Flavio Mazzoni e Micaela Scordia, che si è aggiudicato il premio "Roberta Lodi", dal miglior Bitto di un anno di Riccardo Vaninetti per Del Curto Farm alla Latteria Sociale di Chiuro che con i casari Stefano Franzini e Tommaso Melgara si è aggiudicata il primo premio per il Valtellina Casera giovane e lo Scimudin, fino al miglior Latteria della Fiorida, prodotto dal casaro Matteo Turchetto. Una soddisfazione allargata all'intero comparto lattiero-caseario provinciale, sia per la larga partecipazione al concorso sia per un livello qualitativo medio che si è alzato. Commenti positivi anche da parte degli espositori, rappresentati da piccoli produttori agricoli, che hanno avuto l'opportunità di presentare e di vendere formaggi, salumi, marmellate, miele, tisane, vini di loro produzione, di baristi e ristoratori che hanno tratto beneficio dalla straordinaria affluenza.