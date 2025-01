L’assessore tiranese Isabella Ciapponi Landi canterà a Sanremo

Tirano (Sondrio) – Il suo talento canoro è ben conosciuto in valle da molti anni, ma mai avrebbe pensato di poter cantare su palchi tanto prestigiosi. È un vero e proprio sogno che si realizza per Isabella Ciapponi Landi (assessore comunale alla Cultura di Tirano, prima a sinistra in foto) quello di esibirsi a Casa Sanremo live box, all’interno del Palafiori, insieme all’amica Consuelo Viaggi di Sondrio, valida cantante.

Venerdì 14 febbraio in coppia canteranno il loro brano inedito “Donne amiche e un sogno”. Decisamente un San Valentino speciale per “Konsuelo e Isabella”, questo il nome del duo. Un brano dedicato all’amore per la musica, ma anche al valore dell’amicizia autentica. "Cantiamo insieme da tanti anni. Esattamente 15 - spiega Isabella - Fin dall’inizio della nostra conoscenza abbiamo scoperto di avere entrambe l’amore per il liscio e poi abbiamo iniziato a collaborare e a tenere serate. Il nostro primo cd è stato nel 2014 “Te le canto così” ed è andato esaurito.

Nel 2016 abbiamo fatto un lavoro più impegnativo con il cd “Ballando senza tempo” con le belle foto di Anna Berandi che ci ha supportato anche in questo nuovo progetto". Lo scorso anno le due cantanti sono state spettatrici al Festival della canzone italiana a Sanremo ed è stato proprio in quell’occasione che hanno preso contatto con Nicoletta Pagliarini, in arte Niky, che si occupa della selezione degli artisti per Casa Sanremo live box e sono state molto apprezzate. A quanto pare l’originalità di Isabella e Consuelo non è passata sotto silenzio. Da qui l’idea di scrivere una canzone tutta loro. Nasce così “Donne amiche e un sogno”.