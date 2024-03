Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? Gli indizi e le indiscrezioni

Milano, 19 marzo 2024 – È finita la storia d’amore fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo? Non ci sono certezze, ma stando a quanto rivela il settimanale Chi, sul suo profilo Instagram, sembra proprio che fonti vicine alla coppia abbiano confermato la rottura.

Michelle Hunziker (Foto isntagram)

Del resto, negli ultimi tempi, la presentatrice tv e l’osteopata non si sono più fatti vedere insieme. Di recente Michelle è andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, sempre Chi l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo.

Molto probabile che l’addio tra i due sia stato causato dalla distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie: Aurora, la maggiore che l’ha resa nonna di Cesare, Sole e Celeste.

Di recente, in un’intervista, la showgirl, in onda con “Michelle Impossibile & Friends” e a breve con “Striscia la notizia”, aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo (Foto Instagram)

Michelle e Alessandro avevano trascorso le vacanze di Natale insieme alle figlie di lei in montagna e sembrava che tutto andasse a gonfie vele. La coppia si era anche immortalata la sera di Capodanno insieme a Ilary Blasi e al suo attuale fidanzato Bastian Müller.

La presentatrice tv e l’osteopata erano stati paparazzati insieme più volte, ma solo lo scorso novembre, Carollo aveva ufficializzato la loro storia sui social network. Un paio di foto a bordo di una moto e parole che non lasciavano dubbi al sentimento provato nei confronti della conduttrice. “Come un tuono... Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre..."Na palla de foco””.

Parole che erano state subito commentate da Michelle che, probabilmente, aveva voglia di vivere questa storia alla luce del sole: “Come sempre… mi hai fatto emozionare… ma alla fine… ti fa male il ginocchio amore?”.