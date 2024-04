Katia Follesa smentisce la crisi con Angelo Pisani: “Separazione? È tutto falso. Da giorni ci ridiamo sopra”

Milano, 18 aprile 2024 – Lasciati? Macché, le notizie che sono circolate non rispecchiano la realtà e Katia Follesa e Angelo Pisani, da veri comici, si fanno grasse risate a leggere i rumors che li davano per separati. Da tempo infatti intorno alla coppia si erano creato un chiacchiericcio che dichiarava la fine del loro amore ma parlando a Diva e Donna, Katia Follesa ha smentito categoricamente le voci di una separazione: “È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce".

La voci si erano ricorse da indiscrezioni e gossip che avevano trovato man forte in una passata intervista rilasciata al Corriere della Sera dove l’ex comica di Zelig diceva che “c’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate, un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.

Oggi però, al settimanale diretto da Angelo Ascoli, la comica ha smentito l’ipotetica crisi con Angelo Pisani, suo compagno da oltre vent’anni: “Anche adesso, siamo insieme e ci stiamo ridendo sopra, perché questo è quello che possiamo fare”.

Non solo amore e risate ma anche una figlia, nata 14 anni fa, coccolata da mamma e papà e spesso sui loro social, ripresa in momenti quotidiani e famigliari. “Nostra figlia è tranquilla, conosce la verità e questo ci fa stare sereni. Nulla può scalfire la serenità della nostra famiglia”, ha dichiarato mamma Katia, evidenziando che di fatto, l’unico parere che conta per lei e Angelo è quello della figlia Agata.