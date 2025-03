Via Spluga e del Viandante certificate

Passano entrambi per la provincia di Sondrio i due nuovi cammini certificati per il 2025 dal Touring club italiano: si tratta della Via Spluga e del Sentiero del Viandante, che era già stato inserito nell’elenco del 2020 e ora è stato ampliato. Un riconoscimento particolarmente ambito e soprattutto riconosciuto dagli appassionati di trekking che grazie alla certificazione del Touring sanno di poter contare sulla sicurezza e la fruibilità del percorso. La Via Spluga è un itinerario lungo 70 chilometri che collega Thusis, in Svizzera a Chiavenna. "È un percorso di media montagna, spettacolare per i paesaggi attraversati, molto vario a livello naturalistico, carico di storia con una segnaletica ben posizionata che permette di seguire il tracciato senza l’ausilio di supporti digitali o cartacei - si legge nel report del Touring - Da Thusis si addentra nelle strette e suggestive gole della Viamala, segue il Reno tra campi e villaggi alpini, prima di attraversare il Passo dello Spluga, frontiera e punto più alto, a 2115 metri. Da qui, dopo aver costeggiato un lago artificiale, e superato le Gole del Cardinello, si scende verso borghi aggrappati alla montagna, sostando a Isola, passando a Campodolcino, dove si trova il Muvis, il museo della Via Spluga, per poi scendere a Chiavenna". Nel caso del Sentiero del Viandante, fino al 2020 certificato dal Touring nel tratto che da Abbadia giunge a Piantedo, adesso il riconoscimento è stato riconosciuto all’intero percorso nel suo sviluppo di 75 chilometri da Lecco fino a Morbegno. Ro.Ca.