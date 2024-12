Traona: si ribalta con l’escavatore nel fiume e viene sommerso dall’acqua

Traona, 17 dicembre 2024 – Si ribalta con l’escavatore e finisce nel fiume: il manovratore all’ospedale in gravissime condizioni. Il grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, martedì 17 dicembre, nel fiume Adda. L’uomo, a quanto pare, era impegnato in alcune operazioni di pulizia dell’alveo, a bordo del mezzo di una ditta chiamata all’opera dall’Ufficio territoriale regionale di Sondrio.

Il lavoratore – del quale non è stata resa ancora nota l’età – è stato rinvenuto in acqua dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio e portato con l’elicottero all’ospedale di Morbegno, con manovre di rianimazione in corso.

Sul posto, oltre al velivolo del 118, sono giunti un’ambulanza, un’auto infermieristica, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats Montagna.