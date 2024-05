Finanzieri morti in Val Masino, la guida alpina del Precipizio degli Asteroidi: “Qui mai un incidente”

VAL MASINO (Sondrio) - Facce pulite, bravi ragazzi, cresciuti in Valtellina, patria dell’alpinismo, che hanno scelto di indossare una divisa, quella del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, per aiutare gli altri. Con la neve o il vento, con il ghiaccio o sulla roccia. Sempre e comunque. E per questo non ci si può improvvisare ma ci si deve tenere in costante allenamento. Atletici per passione ma anche per professione, quindi.

Le Fiamme gialle, la Valtellina, il mondo dell’alpinismo piangono l’appuntato Luca Piani e i finanzieri Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli. "È un pezzo della nostra famiglia che ci lascia. Una tragedia che ha colpito al cuore tutta la comunità di Val Masino. Sono sempre loro che vengono ad esercitarsi sul nostro territorio, per essere pronti a salvare le vite di tanti escursionisti. E stavolta le vittime, purtroppo, sono loro. Tutti giovanissimi". A parlare è Pietro Taeggi, dal giugno 2022 sindaco del Comune di Val Masino, teatro della tragedia. "Questa mattina (ieri, ndr ) attorno alle 9 ci siamo incontrati e salutati per l’ultima volta – aggiunge il sindaco Taeggi –. Ero salito in Val di Mello per controllare gli sviluppi di alcuni lavori e loro, con altri due colleghi, arrivavano in quel momento in auto per iniziare la giornata di esercitazioni. Ci conosciamo tutti, perché loro sono spesso qui ad affinare la loro preparazione. Oggi su una parete rocciosa, altre volte in punti diversi del nostro territorio montano. Poche ore più tardi mi hanno informato della terribile tragedia".

L’incidente è avvenuto all’interno della riserva naturale della Val di Mello, la ramificazione orientale della testata della Val Masino, in provincia di Sondrio, la prima tra le vallate laterali più importanti, nella destra orografica, che si incontrano entrando in Valtellina.

Un altro primo cittadino ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio della comunità, Luca Ferdinando Bellotti, a capo della Giunta di Valfurva, paese di Alessandro Pozzi. Una famiglia molto impegnata quella del giovane finanziere, il padre ha assunto incarichi a livello comunale e la madre nella Pro loco. "Non ci sono parole che possano giustificare queste tragedie – ha ricordato – e forse in questi momenti neppure la fede è sufficiente a dare risposte al perché di tante domande. La sola cosa che possiamo fare è unirci al dolore dei genitori e della famiglia. Un abbraccio e una preghiera nella speranza che possa dare un poco di conforto". Nel paese di Santa Caterina Valfurva, che ha dato i natali a Deborah Compagnoni, gli sportivi della Reit Ski ricordano anche le ottime performance sciistiche di Alessandro: "Amava la montagna e il suo lavoro", dicono.“Questi ragazzi hanno l’età dei miei figli, mi spiace molto. Sono rimasto malissimo".

Il sondriese Jacopo Merizzi, 65 anni, è guida alpina iscritta all’albo da quando aveva 18 anni. Alpinista di fama internazionale, ha fatto conoscere la Val di Mello e le sue splendide pareti di granito – dove ha aperto diverse vie – in tutto il mondo. "In quella zona ci sono quindici vie, anche lunghe 6-700 metri. Pareti bellissime, una montagna compatta. Il Precipizio degli Asteroidi è una delle zone più difficili della Val di Mello. Malgrado questo non ci sono mai stati incidenti gravi, ma la sfortuna, come dimostra questa tristissima giornata, è sempre tragicamente in agguato".