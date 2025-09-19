Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Sondrio
Torna Sondrio Festival. Svelate tutte le date
19 set 2025
SARA BALDINI
Cronaca
Torna Sondrio Festival. Svelate tutte le date

Mancano poco più di due mesi, ma cominciano a filtrare le prime indiscrezioni riguardo al Sondrio Festival che quest’anno...

La rassegna dedicata ai parchi coinvolge adulti e migliaia di bambini e ragazzi

La rassegna dedicata ai parchi coinvolge adulti e migliaia di bambini e ragazzi

Per approfondire:

Mancano poco più di due mesi, ma cominciano a filtrare le prime indiscrezioni riguardo al Sondrio Festival che quest’anno giunge all’edizione numero 39. La macchina organizzativa della Mostra internazionale dei documentari sui parchi, del resto, è già attiva da parecchio per la predisposizione di questo appuntamento che mira a proporre una versione ancora più speciale, in occasione del clima preolimpico nel quale va a inserirsi. I documentarsi in concorso, vera e propria "spina dorsale" dell’evento, saranno presentati in due weekend, dal 20 al 30 novembre, al Teatro Sociale. Le serate di proiezione saranno sei: dal 20 al 23, e il 28 e il 29 novembre, prima di quella conclusiva di domenica 30. "Si lavora febbrilmente da mesi per costruire un’edizione che vogliamo memorabile – assicura Marcella Fratta, presidente di Assomidop e assessore alla Cultura di Sondrio - La forte adesione da parte di registi da tutto il mondo è per noi motivo di orgoglio che conferma la qualità del festival e l’apprezzamento". Nel corso dell’estate, il Comitato scientifico presieduto da Nicola Falcinella ha visionato oltre 150 filmati: un numero record, a conferma della notorietà e del prestigio di cui gode la rassegna sondriese nel contesto internazionale del documentario naturalistico. A 10 settimane dal via ufficiale, il direttore Simona Nava sta definendo il tutto: "Abbiamo già chiuso con personaggi noti al pubblico e con esperti che godono di grande credito in ambito scientifico affinché i temi ambientali vengano trattati con rigore, ma anche con leggerezza. Puntiamo sull’informazione".

