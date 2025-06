Macchinine, percorsi e giochi. Bimbi a lezione di sicurezza

Lezioni di sicurezza per i più piccoli: macchinine, giochi, incontri. Così i bambini dell’asilo imparano il codice della strada con gli agenti di polizia locale e gli attori di Industria Scenica. Vimodrone continua nell’opera di avvicinare anche anche loro alle regole. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzarli "sull’importanza di un comportamento sicuro quando ci si trova per strada, sia come pedoni che come ciclisti - dice il sindaco Dario Veneroni -. L’iniziativa rappresenta un prezioso tassello del percorso di educazione civica e di crescita dei futuri cittadini, li aiuta a sviluppare consapevolezza e senso di responsabilità".

Spettacolare l’ultima prova dell’anno, con gli attori che avvicinano i partecipanti alla materia, giocando. Così l’orsacchiotto nel cestino insegna ad attraversare senza rischi, mentre una fila di cartelli, dal divieto di sosta a quelli sulla velocità, aiutano a familiarizzare con la materia. I "ghisa" seguono i progressi dei futuri automobilisti impegnati in una prova pratica con macchine a pedali. Percorso di abilità e di conoscenza della legge "a portata di bambino". "Seguiamo la stessa filosofia che mettiamo nell’impegno ambientale: bisogna cominciare presto - sottolinea il sindaco sono entrambi programmi che ci impegnano molto e nei quali crediamo da sempre".

Bar.Cal.